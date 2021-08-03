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Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат

3 августа 2021 11:39
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Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат

В России разрабатываются меры социальной поддержки, которые помогут сократить уровень бедности. Об этом РБК рассказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Я полностью поддерживаю то, что было сказано президентом России по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам", - отметил он.

По словам Кудрина, это адекватные и посильные для страны цифры. "По сути, это несколько сотен миллиардов рублей. Они позволят снизить уровень бедности в два раза".

Глава Счетной палаты не стал рассказывать про все готовящиеся меры. "Пусть это сделает правительство, - добавил он. - У него есть своя модель, и она вполне разумная", сообщает РГ.

Теги: бедность выплаты выплаты детям Кудрин семьи

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