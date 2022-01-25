Спасатели  после снегопадов доставили хлеб в три села на Кубани с помощью спецтехники

110

Жители трех сел в Северском районе Краснодарского края остались без хлеба из-за затруднения сообщения с населенными пунктами после снегопадов. Спасатели доставили хлеб с помощью техники повышенной проходимости, сообщили журналистам в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края во вторник, передает ТАСС.

Снег в Краснодарском крае идет с прошлой недели. Сообщалось, что высота снежного покрова на Кубани приближается к историческому максимуму, в некоторых районах высота сугробов превышает 100 см.

"Из-за сильного снегопада три населенных пункта Северского района остались без хлеба. Для обеспечения жителей продуктами питания были направлены спасатели Краснодарского отряда "Кубань-СПАС". Используя технику повышенной проходимости, специалисты доставили долгожданный хлеб во все населенные пункты", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что речь идет о поселке Мирном, селах Шабановское и Тхамаха, куда затруднено движение из-за снега.

В городах и районах Краснодарского края с 22 января в связи с непогодой введен режим повышенной готовности. По данным администрации Краснодарского края, 24 января во всех муниципалитетах действует штормовое предупреждение: в Сочи возможен сильный снег, налипание снега, в Апшеронском, Мостовском районах, а также горном кластере Сочи лавиноопасно.

Фото: соцсети