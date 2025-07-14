СМИ: в Тульской области от удара молнии погибли три человека

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В Тульской области от удара молнии на пляже погибли три человека, заявил РИА Новости источник.

"По предварительному сообщению, погибших — трое. Но информация уточняется", — отметил он.

Среди них есть ребенок, добавил собеседник агентства. Один из погибших — житель Москвы.

Как рассказали агентству местные власти, трагедия произошла на территории парк-отеля в селе Бунырево Алексинского района. Помимо погибших, пострадали четверо, включая женщину, она в тяжелом состоянии.

Госпитализация потребовалась трем из них, уточнил источник РИА Новости. В прокуратуре и Следственном комитете проведут проверку.