СМИ: Генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани

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Об этом сообщил глава информцентра всемирной организации в России Владимир Кузнецов на открытии проекта «Казанские диалоги».

«Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашённого лица принимать участие и Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани в формате «аутрич», сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Всего участие в предстоящем в октябре саммите БРИКС в Казани подтвердили уже более 30 лидеров государств, пишет РТ.