Скончался российский писатель-фантаст Юрий Никитин

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Один из основателей славянского фэнтези, писатель-фантаст Юрий Никитин умер на 86-ом году жизни. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба издательского дома «Эксмо» на официальном сайте.

«С грустью сообщаем о том, что сегодня, 23 мая, ушел из жизни замечательный писатель, один из самых знаменитых российских фантастов Юрий Никитин», — говорится в сообщении.

Юрий Никитич написал более 40 книг, включая цикл «Трое из Леса», роман «Фарамунд», цикл «Странные романы», который состоит из книг «Трансчеловек», «Я живу в этом теле», «Проходящий сквозь стены», «Я — сингуляр», «Сингомэйкеры», «2024-й» и многие другие.

Часть своих произведений Никитин написал под псевдонимом Гай Юлий Орловский, пишут "Известия".