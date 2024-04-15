Семьям мобилизованных сократят расходы на коммуналку

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Семьи мобилизованных, которые не могут использовать индивидуальные приборы учета воды и газа, освобождаются от оплаты коммунальных услуг за отсутствующих родственников. Соответствующее постановление было подписано в правительстве РФ.

«Семьи мобилизованных граждан <…> не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальной странице правительства РФ.

Чтобы воспользоваться новой льготой, родственники мобилизованного должны предоставить в управляющую компанию подтверждающий документ из военкомата. Это решение направлено на снижение финансовой нагрузки на семьи военнослужащих в период их службы, пишет Ура.ру.