Я нашел ошибку
Главные новости:
На Волге возле Самары тронулся лёд
На Волге возле Самары тронулся лёд
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
Самарским рыбакам ограничат улов
Самарским рыбакам ограничат улов
На Стара-Загора в Самаре столкнулись иномарки, пострадала женщина
На Стара-Загора в Самаре столкнулись иномарки, пострадала женщина
В Самаре хотят отловить в два раза больше бездомных собак
В Самаре хотят отловить в два раза больше бездомных собак
Крылья Советов одержали девятую подряд победу
"Крылья Советов" одержали девятую подряд победу
Берега Сахалина усыпало селедкой
Берега Сахалина усыпало селедкой
У задержанного на улице в Самаре матерщинника оказался наркотик
У задержанного на улице в Самаре матерщинника оказался наркотик
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.07
0.26
EUR 89.59
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарцы перестают интересоваться коллекционированием

4 апреля 2021 10:35
363
Самарцы перестают интересоваться коллекционированием

Коллекционирование уходит в прошлое: идеи «расхламления» пространства и разумного потребления заметно снизили популярность одного из традиционных хобби россиян. Характерно, что чаще всего сегодня собирают не открытки и магниты, а бумажные деньги и монеты.

Сегодня что-либо коллекционирует более четверти россиян (27%). При этом мужчины увлекаются коллекционированием чаще женщин (30% против 24%). Больше всего же коллекционеров среди россиян с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (31%).

Самое популярное увлечение среди коллекционеров — нумизматика: монеты и бумажные деньги из разных стран и эпох собирает каждый четвертый опрошенный (25%). Фигурки собирает каждый девятый (11%), а игрушки — каждый одиннадцатый респондент (9%). Россияне собирают коллекции марок, книг, открыток и календариков (по 5%), музыкальных записей и посуды (по 3%). В число популярных объектов для коллекционирования попали магниты, а также полезные знания и интересные мысли (по 2%).

Нумизматика на первом месте у женщин и мужчин, но мужчины коллекционируют деньги чаще женщин (30% против 21%). У прекрасного пола на втором месте по популярности статуэтки и фигурки (их бережно хранят 15% женщин, увлекающихся коллекционированием), а у мужчин — игрушки (их собирают 9% коллекционеров-мужчин).

73% россиян ничего не коллекционируют, чаще всего объясняя это отсутствием интереса к процессу, нежеланием хранить «пылесборники» или нехваткой места.

Похоже, что мода на коллекционирование проходит: в 2008 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, что-либо коллекционировало заметно большее число россиян (37%). Судя по комментариям респондентов, падение интереса к коллекционированию — это в том числе результат популярных сегодня идей освобождения жилого пространства от всего лишнего и разумного потребления ради сохранения экологии планеты. К тому же собирать что-либо уже не кажется таким интересным в условиях повсеместного распространения международной интернет-торговли, доступности многих товаров и потери их эксклюзивности.

Фото: pxhere.com

В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 5000 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 504
  • Время проведения: 22—31 марта 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 5000 респондентов

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
4 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 4 апреля выявлены 200 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
21
3 апреля 2021  21:36
Дмитрий Азаров открыл в Москве всероссийскую выставку легендарного живописца Григория Журавлева
Культура
377
В Самарской области обобщили пожелания родителей к меню школьников
3 апреля 2021  11:34
В Самарской области обобщили пожелания родителей к меню школьников
Социум
504
Главной темой совещания стало состояние аварийности на территории региона.
2 апреля 2021  18:49
Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Политика региона
1145
Развитие аэропорта Курумоч обсудили в Самарской области
2 апреля 2021  13:35
Развитие аэропорта Курумоч обсудили в Самарской области
Транспорт
470
Весь список