Самарцы перестают интересоваться коллекционированием

363

Коллекционирование уходит в прошлое: идеи «расхламления» пространства и разумного потребления заметно снизили популярность одного из традиционных хобби россиян. Характерно, что чаще всего сегодня собирают не открытки и магниты, а бумажные деньги и монеты.



Сегодня что-либо коллекционирует более четверти россиян (27%). При этом мужчины увлекаются коллекционированием чаще женщин (30% против 24%). Больше всего же коллекционеров среди россиян с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (31%).



Самое популярное увлечение среди коллекционеров — нумизматика: монеты и бумажные деньги из разных стран и эпох собирает каждый четвертый опрошенный (25%). Фигурки собирает каждый девятый (11%), а игрушки — каждый одиннадцатый респондент (9%). Россияне собирают коллекции марок, книг, открыток и календариков (по 5%), музыкальных записей и посуды (по 3%). В число популярных объектов для коллекционирования попали магниты, а также полезные знания и интересные мысли (по 2%).



Нумизматика на первом месте у женщин и мужчин, но мужчины коллекционируют деньги чаще женщин (30% против 21%). У прекрасного пола на втором месте по популярности статуэтки и фигурки (их бережно хранят 15% женщин, увлекающихся коллекционированием), а у мужчин — игрушки (их собирают 9% коллекционеров-мужчин).



73% россиян ничего не коллекционируют, чаще всего объясняя это отсутствием интереса к процессу, нежеланием хранить «пылесборники» или нехваткой места.



Похоже, что мода на коллекционирование проходит: в 2008 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, что-либо коллекционировало заметно большее число россиян (37%). Судя по комментариям респондентов, падение интереса к коллекционированию — это в том числе результат популярных сегодня идей освобождения жилого пространства от всего лишнего и разумного потребления ради сохранения экологии планеты. К тому же собирать что-либо уже не кажется таким интересным в условиях повсеместного распространения международной интернет-торговли, доступности многих товаров и потери их эксклюзивности.

Фото: pxhere.com

В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 5000 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.