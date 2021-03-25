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Самарские двигатели обеспечили седьмой пуск с космодрома Восточный

25 марта 2021 09:53
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Самарские двигатели обеспечили седьмой пуск с космодрома Восточный

Ракетные двигатели первой и второй ступеней РД-107А/РД-108А производства ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили седьмой старт ракеты-носителя с космодрома Восточный. 

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими телекоммуникационными спутниками OneWeb состоялся в 05:47 по московскому времени со стартовой площадки космодрома Восточный. 

Двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на ракете-носителе, отработали штатно. Специалисты сервисного центра ПАО «ОДК-Кузнецов», обеспечивающие работу силовых установок на всех пусках, принимали активное участие в подготовке ракеты к старту, осуществляя монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. 

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