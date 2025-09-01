с 1 сентября при опоздании на рейс обратный билет не будет аннулироваться

114

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила авиаперевозок. О том, как это повлияет на путешественников и что теперь делать, если вы опоздали на самолет, 1 сентября «Известиям» рассказал заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин.

«Раньше, если человек опаздывал на первый рейс билета «туда-обратно», аннулировался и обратный перелет. В итоге пассажир мог потерять деньги за всю поездку. С 1 сентября обратный перелет сохранится, даже если человек до места добрался другим рейсом или видом транспорта», — объясняет Кузьмин.

Эксперт «Туту» подчеркивает, что теперь у авиапутешественников будет больше уверенности в поездке. При этом немного поменяется алгоритм действий при опоздании на рейс. Он будет зависеть от конкретного сценария.

Так, в случае, если пассажир просто не пришел (no-show) — не регистрировался на рейс и не явился на посадку, а тариф позволяет возврат, авиакомпания вернет деньги за билет и сборы, однако вычтет сервисные услуги и платы за оформление. Закон уточняет, что удержать могут плату за возврат, сбор за услуги автоматизированных систем бронирования, оформление билета и квитанции об оплате сверхнормативного багажа.

«Вы опоздали на посадку — регистрацию прошли, но к гейту не успели. Срочно ищите представителя авиакомпании: часто можно улететь ближайшим рейсом с доплатой или по новым условиям. Такие варианты чаще предлагают, если билет дорогой или вы летите бизнес-классом», — указал эксперт.

Когда пассажир не успел на пересадку, но стыковка оформлена в одном билете, а задержка произошла по вине перевозчика, авиакомпания бесплатно переоформит билет и при необходимости обеспечит питание и гостиницу. Тем, кто зазевается в магазинах и пропустит вылет, авиакомпания уже не придет на помощь. А вот если билеты купили отдельно, расходы лягут на пассажира. Иногда перевозчик в качестве комплимента предлагает бонусы, но чаще — ничего.

«Если рейс задержали по вине перевозчика, сохраняйте чеки и получите отметку о задержке рейса. Так вы сможете получить компенсацию. Эти документы понадобятся и пассажирам, которые оформили страховку», — напоминает Кузьмин.

По словам эксперта, авиакомпания не может задерживать рейс, чтобы дождаться опаздывающих пассажиров. Все вылеты жестко привязаны к конкретному времени, а его сдвиг грозит перевозчику штрафами.

«Помните: посадка заканчивается за 15–30 минут до вылета, онлайн-регистрация — за 45–90. Если чувствуете, что рискуете опоздать, звоните в авиакомпанию сразу — шанс на помощь будет выше», — советует специалист.