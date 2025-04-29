С 1 мая в России вступает в силу несколько законов

120

Усиление защиты персональных данных, повышение контроля за деятельностью иностранных агентов, создание реестра должников по алиментам – это неполный список законов, вступающих в силу 1 мая, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так, штрафы за утечку личной информации граждан, кратно возрастут. Для компаний они составят до 15 млн рублей. При повторном нарушении штраф стане оборотным и составит до 3% от выручки.

Расширены основания для признания иноагентом. Теперь к ним будут относить в том числе лиц, которые помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности РФ.

В реестр должников по алиментам включат граждан, ранее привлекавшихся к административной или уголовной ответственности или объявленных в розыск. Информация о них будет находиться в открытом доступе до полного погашения долга.

С 1 мая обязательной станет маркировка "Честный знак" для бакалейной продукции: чипсов, орехов, сухариков и готового попкорна.

Кредитные организации будут обязаны разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.

Усилится уголовная ответственность за содействие исполнению решений международных организаций из корыстных побуждений и за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Имущество, полученное в результате таких преступлений, будет конфисковаться, пишет Смотрим.