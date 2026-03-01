С 1 марта за распространение ясенелистного клена грозит штраф до 700 тыс. рублей

Рослесхоз приравнял ясенелистный клен к борщевику Сосновского и призвал уничтожать его. Ведомство считает растение вредным для российских лесов. Рослесхоз добавил борщевик Сосновского и ясенелистный клен в список инвазивных или чужеродных растений, «способных нанести вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам». Других растений в перечне нет.

Документ был разработан в рамках вступающего 1 марта в силу федерального закона, который предполагает штрафы для владельцев участков, если те не будут бороться с борщевиком и другими вредными растениями.

Россиянам грозят штрафы до 700 тысяч рублей за вредные растения на участке

Документ Рослесхоза обязывает владельцев земельных участков и обладателей публичного сервитута (может быть установлен на участках государственной или муниципальной собственности, например для строительства дорог и линий электропередачи) уничтожать борщевик и другие чужеродные растения. За невыполнение физическим лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам — от 400 до 700 тысяч руб. Суд также может изъять участок, если владелец не предотвратил распространение таких растений, пишет Лента.