Я нашел ошибку
Главные новости:
Киеву дадут новое оружие для ударов по России
В 7 селах Самарской области чиновники оплатили невыполненный капремонт ДК
В 7 селах Самарской области чиновники оплатили невыполненный капремонт ДК
Самарец пытался дать взятку таможеннику
Самарец пытался дать взятку таможеннику
В Тольятти горел торговый павильон
В Тольятти горел торговый павильон
Юное поколение спортсменов ГУ МЧС вышло на федеральный уровень по результатам межрегиональных соревнований
Юное поколение спортсменов ГУ МЧС вышло на федеральный уровень по результатам межрегиональных соревнований
В Самаре временно изменили два популярных автобусных маршрута
В Самаре временно изменили два популярных автобусных маршрута
Из-за обещанных ливней в регионе осложнится ситуация на дорогах
Из-за обещанных ливней в регионе осложнится ситуация на дорогах
РЖД инвестируют в БАМ и Транссиб 400 млрд рублей
РЖД инвестируют в БАМ и Транссиб 400 млрд рублей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.49
-0.2
EUR 100.42
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные

РЖД инвестируют в БАМ и Транссиб 400 млрд рублей

11 июля 2023 13:09
92
РЖД инвестируют в БАМ и Транссиб 400 млрд рублей

РЖД в 2024 году планируют вложить в строительство объектов Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб, рекордные за все годы для этого проекта около 400 миллиардов рублей собственных средств, сообщил заместитель гендиректора компании Андрей Макаров на брифинге.

Компания в 2019 году выполнила работы на Восточном полигоне на 40 миллиардов рублей, в 2020 году – 69 миллиардов рублей, 2021 году – 78 миллиардов рублей, 2022 году – 138 миллиардов рублей, в 2023 году – планирует работы на 250 миллиардов рублей.

"Следующий год будет пик. Это порядка 400 миллиардов только на Восточном полигоне… Есть цифра 435, есть чуть поменьше. Пока цифра не утверждена. Прирост за 5 лет в 10 раз", – отметил Макаров, которого цитирует РИА Новости.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
10 июля 2023  13:54
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
697
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 июля 2023  12:21
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
351
Специальные технические средства позволят повысить эффективность боевых действий.
7 июля 2023  18:54
Дмитрий Азаров во время поездки в зону СВО осмотрел созданный пункт управления связью
874
Было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года.
7 июля 2023  17:51
Правительство РФ приняло дополнительные меры по поддержке российского автомобилестроения - ранее с такой инициативой выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
8162
Руководитель области объехал несколько воинских подразделений, чтобы лично пообщаться с военнослужащими и узнать, какая поддержка требуется им самим и членам их семей.
7 июля 2023  16:07
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами из Самары в зоне СВО
1076
Весь список