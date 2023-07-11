РЖД инвестируют в БАМ и Транссиб 400 млрд рублей

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РЖД в 2024 году планируют вложить в строительство объектов Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб, рекордные за все годы для этого проекта около 400 миллиардов рублей собственных средств, сообщил заместитель гендиректора компании Андрей Макаров на брифинге.

Компания в 2019 году выполнила работы на Восточном полигоне на 40 миллиардов рублей, в 2020 году – 69 миллиардов рублей, 2021 году – 78 миллиардов рублей, 2022 году – 138 миллиардов рублей, в 2023 году – планирует работы на 250 миллиардов рублей.

"Следующий год будет пик. Это порядка 400 миллиардов только на Восточном полигоне… Есть цифра 435, есть чуть поменьше. Пока цифра не утверждена. Прирост за 5 лет в 10 раз", – отметил Макаров, которого цитирует РИА Новости.