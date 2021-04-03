РПЦ призвала запретить суррогатное материнство

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Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала к полному запрету суррогатного материнства в России и принятию срочных законодательных мер по прекращению злоупотреблений в этой сфере.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в докладе по итогам 2020 года сообщила, что семь детей, рожденных суррогатными матерями, до сих пор остаются в городском Доме ребенка, от двоих из них отказались биологические родители из Китая и Бельгии. По словам Митяниной, малышам предстоит ожидание решения суда по определению их статуса, получение гражданства РФ и устройство в семью.

"Будучи обеспокоены тем, что проблемы, связанные с судьбой и жизнью множества детей, до сих пор остаются нерешенными, члены Патриаршей комиссии еще раз призывают как можно скорее рассмотреть вопрос о возможности полного запрета суррогатного материнства в России и в экстренном порядке принять законодательные меры, направленные на прекращение тяжких злоупотреблений, которые с ним связаны", - говорится в заявлении патриаршей комиссии.

В частности, предлагается в первую очередь запретить коммерческое суррогатное материнство, использование этой услуги иностранцами, одинокими мужчинами и женщинами, а также рекламу суррогатного материнства, в том числе, в интернете.

Кроме того, патриаршая комиссия заявила о том, что готова принять участие в устройстве дальнейшей судьбы семи детей из Петербурга. "Мы призываем сделать все возможное для того, чтобы они получили необходимую заботу и смогли расти в любящем семейном окружении", - добавили в Русской православной церкви.

В РПЦ также приветствовали усилия депутатов Госдумы по решению проблемы, вместе с тем выразив удивление разработкой альтернативного законопроекта, который не только поощряет суррогатное материнство для иностранных граждан, но и "расширяет понятие заказчика до лиц без гражданства", а также вводит "оскорбительный термин "партнеры" вместо традиционных "родители" и "семья". По оценке патриаршей комиссии, законопроект противоречит Божьим заповедям, принципам государственной политики и обычной нравственности, пишет РИА Новости.