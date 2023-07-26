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Россияне заинтересовались религиозной литературой

26 июля 2023 12:12
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Россияне заинтересовались религиозной литературой

Спрос на религиозную литературу на российском рынке вырос в первом полугодии 2023 года на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году, сообщает РБК со ссылкой на данные крупнейшей в стране издательской группы «Эксмо-АСТ».

Рост читательского интереса в этом сегменте книжного бизнеса зафиксирован впервые с 2017 года. В предыдущие годы спрос на религиозную литературу, наоборот, стабильно снижался. По информации сети, также растут продажи книг по психологии и саморазвитию, а вот эзотерика, история и художественные произведения теряют популярность.

Приведенную тенденцию подтверждают и данные маркетплейса Ozon, у которого книги на религиозную тематику также показали сильный прирост по итогам первого полугодия 2023 года. Он составил 121 процент, а абсолютные цифры по продажам компания, как и «Эксмо-АСТ», не раскрывает.

Сопоставимую динамику на Ozon демонстрирует только категория книг по медицине, однако темпы ее роста год к году стабильны, в то время как религиозная литература такого рывка до этого не демонстрировала.

Ранее российские издатели сообщили, что в 2022 году книги подорожали на 20 процентов, а к концу текущего года цены на них вырастут еще на 15 процентов. Среди причин происходящего были названы нехватка бумаги, изменение курса валют, а также повышение стоимости оборудования и запчастей, необходимых для книгопечатания, пишет Лента.

 

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