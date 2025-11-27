россияне стали в пять раз чаще снимать наличные со счетов

Банковский контроль за транзакциями усилился, а бизнес снова уходит в «кэш». Эти процессы уже влияют на привычки клиентов и обороты малого бизнеса.

В третьем квартале россияне сняли из банкоматов 659 млрд рублей — в пять раз больше прошлогоднего. По оценкам специалистов, часть предпринимателей отказывается от эквайринга из-за высоких тарифов: комиссия достигает 0,5–2,5% от оборота, а при текущей ставочной политике это давит на компании с долгами. Переход на наличные сокращает расходы, но в долгой перспективе повышает издержки на инкассацию, передают «Известия».

Второй фактор — массовые блокировки карт. Контроль за переводами между гражданами усилился после того, как банки получили право ограничивать операции по запросу Росфинмониторинга или по собственным подозрениям. Отмечается рост временных блокировок даже по добросовестным платежам. Регулятор называет это «перегибом», однако банки объясняют свои действия борьбой с мошенническими схемами.