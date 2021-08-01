Россияне смогут получить «арктический» гектар

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Россияне, проживающие на арктической территории, смогут бесплатно приобрести «арктический» гектар с 1 августа в связи со вступлением в силу соответствующих поправок в федеральное законодательство, о чем сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии», — цитирует июньский указ президента России Владимира Путина «РИА Новости».

В первые полгода действия президентского указа получить землю могут только представители перечисленных регионов, а приобретенная площадь может быть использована в разного рода целях — как для предпринимательства, так и для личного пользования.

С 1 февраля 2022 года правом получить собственный участок на арктических просторах наделяются другие россияне, в том числе участники государственной программы по добровольному переселению соотечественников, которые проживают вне российской территории, пишут "Известия".

Россиянам на выбор предоставляется обширная площадь — порядка 1,1 млн га. Определить участок для приобретения можно с помощью портала гектарварктике.рф, а получить площадь — по упрощенной процедуре за месяц. Наиболее широкий ассортимент наблюдается в Мурманской области, где показатель свободной земли оценивается в 767 га. На втором месте располагается Карелия с 339 га.

Кроме того, начиная с 1 августа люди, которые получили и освоили первый «дальневосточный» гектар земли, могут получить второй бесплатно.