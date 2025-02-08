Россияне рискуют лишиться зимы и страдать от постоянных засух

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Зимы без снега, нехватка воды и выгоревшие леса могут ждать Россию в ближайшем будущем.

Россия рискует одной из первых ощутить последствия безответственного отношения к проблеме. Из-за особенностей географического положения страна нагревается в 2,5 раза быстрее других частей мира. Две трети территории государства находятся в приполярных широтах, и изменения климата там заметны сильнее. А еще огромная часть России — это суша, которая теплеет быстрее океана.

Последствием таких изменений уже стали сильные засухи, обильные осадки, наводнения, ураганы, торнадо, штормы и лесные пожары. В 2025 году и последующих экстремальные погодные явления начнут происходить еще чаще, предупреждают ученые, пишет Лента.

- Заранее сказать, где и когда это будет происходить, нельзя. Но то, что количество экстремальных погодных событий будет увеличиваться, это факт, и 2025 год это продемонстрирует и по количеству пожаров, и по обильным осадкам, которые могут приводить к наводнениям, и по засухам, - Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео».

Особенно сильно пострадает юг европейской территории России. В ближайшие 30-50 лет зимний период в этих регионах сократится, а летний — увеличится и не будет радовать осадками. В Краснодарском крае и Поволжье станет сложнее заниматься сельским хозяйством — территории окажутся непригодными для выращивания пшеницы и других зерновых культур.

Потепление сделает лето в России более энергозатратным. Атомные и тепловые электростанции в Ростовской и Свердловской областях не смогут вырабатывать большие объемы электричества, так как для охлаждения реакторов нужна вода. Но упор можно будет сделать на гидроэлектростанции, которые из-за притока воды к большинству водохранилищ станут работать на четыре процента эффективнее.

Изменение климата сократит отопительный сезон — для Центрального федерального округа к середине века он уменьшится на 15-20 дней. Однако сэкономить на подаче тепла россиянам не получится из-за устаревшей инфраструктуры. Котельные не смогут подстраиваться под резкие перепады температуры, опасаясь повреждения труб и оборудования. Поэтому в будущем могут случаться массовые недогревы и перегревы — в домах россиян будет либо слишком холодно, либо слишком жарко. Людям придется пользоваться кондиционерами, а это только увеличит нагрузку на энергосистему и платежи за коммунальные услуги.

Также есть риски, что россиянам не хватит водных ресурсов. Сейчас в стране их достаточно, но распределены они неравномерно. Так, на территорию, где проживают 70 процентов человек, может приходиться всего 10 процентов водных ресурсов. Специалисты не исключают, что к середине столетия дефицит пресной воды в этих регионах может стать катастрофическим. Одна из причин — миграция. Массовый переезд людей в более комфортные климатические условия увеличит нагрузку на водные объекты, с которыми и так есть проблемы.

Пострадать может и главное богатство России — леса. В жару и засуху природные пожары будут случаться чаще. Особенно уязвимы перед пламенем хвойные деревья, которые занимают 76 процентов лесной площади. Есть вероятность, что их заменят лиственные деревья, но они не так ценятся в лесной промышленности.

Жители северных регионов России ощутят последствия глобального потепления прямо у себя под ногами. В приполярных частях страны начнет таять вечная мерзлота, которая служит фундаментом для жилых домов, предприятий и других важных объектов. Из-за перепадов температур станут разрушаться здания и дороги Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии, на Чукотке и в Красноярском крае.

Под угрозой также могут оказаться и объекты культурного наследия в Арктике. Так, рискуют исчезнуть поселения древних эскимосов на Чукотке, лагерь Циглера на архипелаге Земля Франца-Иосифа, который посвящен американо-норвежской экспедиции к Северному полюсу 1901-1902 годов, а также еще не изученные исторические памятники. Как объяснили ученые, в вечной мерзлоте сохранилось много артефактов и биологического материала, которые могут быть уничтожены с таянием льда.

В мире уже есть явные предпосылки для того, чтобы худшие прогнозы климатологов сбылись. По всей Земле происходят масштабные стихийные бедствия: это продолжительные волны тепла в Азии, наводнения в Бразилии, Индонезии и Европе, лесные пожары в Канаде. Совсем недавно на США обрушились мощные ураганы Хелен и Милтон, а разрушительные лесные пожары в Лос-Анджелесе лишили домов десятки звезд Голливуда.

Прошедший 2024 год побил сразу несколько устрашающих рекордов. Специалисты европейской службы по изменению климата Copernicus признали его самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в мире достигала 15,1 градуса Цельсия — это на 0,72 градуса выше средних значений за 1991-2020 годы.

Зима, весна и лето 2024-го стали самыми теплыми сезонами для соответствующего времени года. Помимо этого, был установлен новый рекорд среднесуточной глобальной температуры. Он был достигнут 22 июля и составил 17,16 градуса Цельсия.

Рост средних температур в мире преодолел отметку в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем

До этого звание самого жаркого года носил 2023-й, но он оказался на 0,12 градуса прохладнее 2024 года. Вообще, по словам исследователей, каждый год последнего десятилетия входит в топ-10 наиболее теплых в истории. При этом рост глобальных температур уже два года подряд держится выше роковой отметки в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем (средними показателями 1850-1900 годов).

Лесные пожары, которые бушевали почти по всей планете в 2024 году, дополнительно отдалили человечество от успеха в борьбе с глобальным потеплением. Природные возгорания привели к рекордному скачку выбросов углекислого газа в атмосферу. В результате в воздух попали миллиарды тонн CO2, и допустимый для достижения углеродной нейтральности уровень оказался превышен вдвое.

Все это значит, что цели Парижского соглашения по климату могут быть провалены и не исключено, что человечество уже совсем скоро столкнется с необратимыми последствиями. Эксперты Всемирного экономического форума считают, что в ближайшие 10 лет риск наступления глобальной катастрофы будет повышенным, а некоторые даже назвали такой исход неизбежным.