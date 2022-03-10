Россиянам рекомендуют сохранить свои данные из облачных хранилищ Google и iCloud

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Россиянам следует сохранить свои данные из облачных хранилищ Google и iCloud из-за возможных проблем с оплатой данных сервисов, советует директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его словам, лучше переносить данные на российские сервисы "Яндекс.Диск" и "Облако Mail.ru", так как даже если их оплата станет невозможной через магазин приложений Apple и Google, то их всегда можно будет оплатить через веб-версию.

С сегодняшнего дня в магазине приложений AppStore перестанет проходить оплата по картам российских банков, при этом сохранится функция пополнения счета по номеру телефона. Кроме того, из-за приостановки операций работы платёжных систем Visa и Mastercard россияне не смогут использовать сервисы ApplePay и GooglePay с этими картами, передает Радио Маяк.