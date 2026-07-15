Россиянам рассказали о правилах выплаты матпомощи от работодателя

Многие российские компании предусматривают социальную меру поддержки в виде выплаты матпомощи сотрудникам. Причем как условия ее предоставления, так и размер определяются работодателем – эти выплаты не относятся к обязательным и не входят в систему оплаты труда, объяснил в беседе с RT вице-президент «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин.

Он пояснил, что обычно каждая компания отдельно разрабатывает правила выплаты матпомощи, в том числе определяет основания для ее выплаты, размер и порядок. Обратиться за этой мерой поддержки сотрудник может в любой ситуации, ответ на просьбу зависит от определенных внутренними документами правил, пояснил эксперт.

По словам Рыбалкина, как правило, матпомощь выплачивается сотрудникам в случае рождения ребенка, смерти близкого человека или тяжелого заболевания.

«С 2026 года государство дополнительно поддержало этот институт, увеличив необлагаемый НДФЛ и взносами лимит помощи при рождении ребёнка с 50 тыс. до 1 млн рублей», — заключил специалист.

До этого сенатор Игорь Мурог напомнил, что у российских пенсионеров в этом году сохраняется право на получение разовой матпомощи в случае трудной жизненной ситуации. Поддержка предусмотрена как на федеральном, так и на региональном уровнях, подчеркнул член Совфеда. Чтобы получить выплату, нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с заявлением. Также нужно будет предоставить подтверждающие документы – например, справку из больницы, акт от МЧС или чек о расходах, отметил сенатор.