Россия сменила главного поставщика кофе

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В январе текущего года Бразилия значительно увеличила объемы поставок кофе в Россию, компенсировав сокращение поставок из Вьетнама. По данным национальных статистических служб, Бразилия становится основным поставщиком.

«Выпавший объем полностью был компенсирован Бразилией: российские компании купили у нее 10,1 тысячи тонн кофе, что в 3,1 раза больше объема закупок за аналогичный период прошлого года», — отмечается в сообщении статслужбы, передает РИА Новости. В денежном выражении бразильские продажи увеличились почти в пять раз — до 52,3 миллиона долларов. В январе текущего года Бразилия вышла на первое место среди стран-экспортеров кофе в Россию, опередив Вьетнам, который ранее традиционно занимал лидирующие позиции в начале каждого года.

В начале 2025 года объемы экспорта вьетнамского кофе в Россию уменьшились на 50% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув отметки в 7,5 тысячи тонн. Несмотря на значительное падение в объемах, стоимость поставок осталась почти на прежнем уровне из-за глобального увеличения цен на кофе, составив 39 миллионов долларов, что на 6% меньше, чем годом ранее.