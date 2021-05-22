Я нашел ошибку
Главные новости:
В реанимации остаются четыре человека.
Еще один человек, пострадавший при ЧП на очистных сооружениях вблизи Таганрога, умер в больнице
Полпред принял участие в Торжественной церемонии закрытия спортивно-туристического лагеря «Туриада-2021».
Игорь Комаров посетил с рабочей поездкой Саратовскую область
Аналитики вычислили график работы телефонных мошенников
Аналитики вычислили график работы телефонных мошенников
Последние звонки в российских школах пройдут с ограничениями
Последние звонки в российских школах пройдут с ограничениями
В России появится специальный правовой режим для мигрантов
В России появится специальный правовой режим для мигрантов
В Самарской области снова нашли нелегально зарегистрированных мигрантов
В Самарской области снова нашли нелегально зарегистрированных мигрантов
В московских парках планируют ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч
В московских парках планируют ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч
В Южном городе Лада Гранта врезалась в стену, пострадали четверо
В Южном городе Лада Гранта врезалась в стену, пострадали четверо
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.58
-0.02
EUR 89.94
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
В Самаре на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Российским дачникам объяснили запрет на петрушку

22 мая 2021 10:14
229
Российским дачникам объяснили запрет на петрушку

Выращивать и использовать в пищу зелень петрушки кудрявой можно и законно, а вот ее семена включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и попадают под запрет. Этот момент разъяснил россиянам в беседе с агентством «Прайм» правозащитник, адвокат Евгений Корчаго.

По его словам, в список запрещенных растений включили именно семена петрушки кудрявой, поскольку из них «можно приготовить опасное для здоровья человека масло».

Юрист предупредил, что за выращивание семян с целью получения наркотического масла, при условии, что это будет доказано, полагается ответственность в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса РФ. Согласно статье, за такое преступление положен штраф до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Кроме того, возможно и наказание в виде обязательных работ сроком до 480 часов либо исправительных работ на срок до двух лет. Карчаго подчеркнул, что не исключено ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Если не использовать семена кудрявой петрушки подобным образом, то дачникам не стоит бояться выращивать ее на своем участке, заключил адвокат, пишут "Известия".

Теги: дачники петрушка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Почти треть россиян отказывается на дачах от газонов в пользу грядок
29 апреля 2021, 10:51
Почти треть россиян отказывается на дачах от газонов в пользу грядок
До пандемии садоводы стали больше интересоваться дизайном и не хотели ничего сажать. Общество
448
В центре внимания
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
22 мая 2021  10:39
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
Экология
209
Вопрос о послаблениях для привившихся граждан в возрасте 65+ отложен на неделю.
21 мая 2021  23:08
Оперативный штаб СО: об управляемости инфекцией говорить ещё рано       
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
565
В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону
21 мая 2021  13:40
В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону
ЖКХ
430
У самарцев осталось три дня, чтобы передать показания приборов учёта водоснабжения
21 мая 2021  11:00
У самарцев осталось три дня, чтобы передать показания приборов учёта водоснабжения
ЖКХ
393
В числе перспективных направлений – реализация ряда инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Самарской области.
20 мая 2021  19:05
Между ОАО «РЖД» и правительством региона подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ж/д транспорта
Политика
589
Весь список