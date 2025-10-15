Российские космонавты впервые в мире озвучили тифлокомментарий на борту МКС

93

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов на борту Международной космической станции (МКС) впервые в мире выступили в роли тифлокомментаторов, описав виды планеты с орбиты. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Проект разработан в честь "Дня белой трости" Роскосмосом совместно с программой "Особый взгляд" фонда "Искусство, наука и спорт". В рамках проекта космонавты на борту МКС описали горные массивы, засушливые пустыни и атмосферу Земли. Тифлокомментарий представляет собой лаконичное словесное описание событий, предметов и персонажей для помощи незрячим и слабовидящим.

"Находясь на Международной космической станции, они провели необычный эксперимент: впервые в мире выступили в роли тифлокомментаторов, описав виды планеты с орбиты", – говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что для максимально точной и лаконичной передачи впечатлений космонавты Рыжиков, Зубрицкий и Платонов прошли специальный курс по тифлокомментированию.

"Для нас важно, чтобы космос не был чем-то далеким и недоступным. Этот проект – еще один шаг к тому, чтобы сделать его ближе для каждого", – подчеркнул Рыжиков.

В Роскосмосе добавили, что до конца 2025 года также планируется выпустить серию роликов с тифлокомментариями о старте ракеты с Байконура и модуле МКС.

Профессия тифлокомментатора официально появилась в России в 2025 году. Будущих специалистов обучают методике, заменяющей визуальные образы словами, пишет Смотрим.