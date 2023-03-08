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Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта

8 марта 2023 10:25
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Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили с борта МКС женщин с 8 Марта, пожелав им внимания и душевного тепла.

Петелин обратился к прекрасной половине человечества с благодарностью за любовь и заботу вне зависимости от времени года.

Командир станции Прокопьев, в свою очередь, отметил женскую поддержку в любых ситуациях.

«Мы хотим пожелать, чтобы родные и близкие дарили вам свое внимание и душевное тепло каждый день. Чтобы ваши мужья, дети и внуки постоянно признавались вам в любви. С праздником вас, с международным женским днем!» — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта.

Путин назвал уважительное отношение к женщине безусловной ценностью, передающейся из поколения в поколение.

Президент отдельно поздравил женщин-военнослужащих, «которые избрали для себя высочайшую миссию — защиту Родины», пишет РТ.

Фото: © NASA / Roscosmos

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