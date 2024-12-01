Роспотребнадзор: около 1,2 млн россиян инфицированы ВИЧ

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В настоящее время в России живет около 1,2 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией, ежегодно выявляется около 60 тысяч новых инфицированных, об этом сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, пишет Смотрим.

Он напомнил, что первый случай ВИЧ-инфекции был зарегистрирован в стране в 1987 году и с тех пор вирус был выявлен у 1,7 миллиона граждан, при этом около 500 тысяч человек уже умерли.

"Таким образом, в настоящее время около 1,2 млн россиян имеют установленный с помощью лабораторного анализа диагноз ВИЧ-инфекции. <…> "И с тех пор около 60 тысяч новых случаев ежегодно регистрируется, – отметил Покровский в интервью "Интерфаксу".

Представитель Роспотребнадзора добавил, что в последние три года наблюдается тенденция к снижению новых выявленных инфицированных.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость ВИЧ в России с 2016 года упала на 40% и достигла исторического минимума.