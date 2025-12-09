Режим ЧС регионального уровня введут для ликвидации последствий атаки беспилотников на Чебоксары, в результате которой пострадали девять человек и были повреждены жилые дома.

Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов в Telegram-канале.

Он отметил, что находится на постоянной связи с главой региона Олегом Николаевым, по решению которого будет вводиться режим ЧС. Как уточнил Артамонов, решение принимается для того, "чтобы мобилизовать все ресурсы для защиты населения и оперативно восстановить последствия", пишет ТАСС.