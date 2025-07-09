Путин увеличил штатную численность СК России с 1 января 2026 года

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Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность сотрудников СК России на 132 человека с 1 января следующего года. Об этом говорится в соответствующем указе, размещенном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Штатную численность Следственного комитета РФ (кроме военных следственных органов СК РФ) с 1 июля 2025 года в количестве 23 083 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 800 человек, а с 1 января 2026 года - в количестве 23 149 единиц, в том числе сотрудников, замещающих должности, по которым предусмотрено присвоение специальных званий, в количестве 20 866 человек, федеральных государственных служащих - 270 человек", - говорится в тексте указа.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что штатная численность СК России составляла чуть более 23 тыс. единиц. Согласно указу от 2024 года, штатная численность СК России составляла 23 017 единиц, пишет ТАСС.