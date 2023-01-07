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Президент РФ Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. Он отметил роль церковных организаций в поддержке участников специальной военной операции (СВО).

"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость", - говорится в поздравлении.

Путин отметил созидательный вклад, который Русская православная церковь, а также другие христианские конфессии России вносят в сохранение исторической памяти РФ, единение общества, укрепление института семьи и воспитание молодежи. По его словам, церковные организации уделяют наиважнейшее внимание поддержанию межрелигиозного и межнационального согласия и мира в России. Они заботятся о нуждающихся в помощи, о воинах, принимающих участие в спецоперации РФ на Украине. Как отметил президент, такая многогранная, большая, подвижническая работа заслуживает искреннего уважения.

Путин также пожелал всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, успехов, здоровья и всего наилучшего, пишет ТАСС.