Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

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В день рождения актрисы смотрите на телеканале "Россия-Культура" художественный фильм "Анна и Командор", документальную ленту "Люди и страсти Алисы Фрейндлих" и телеспектакль "Укрощение строптивой", пишет Смотрим.

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вас, замечательную актрису, настоящую легенду театра и кинематографа, любят, без преувеличения, миллионы зрителей и в России, и далеко за её пределами. За годы созидательного творческого пути Вы внесли большой, неоценимый вклад в развитие отечественного искусства, создали целую плеяду ярких, талантливых, самобытных работ, каждая из которых – признанный эталон высочайшего мастерства и беззаветной верности избранному делу", – говорится в поздравлении.

В день рождения актрисы телеканал "Россия-Культура" покажет художественный фильм "Анна и Командор" с Алисой Фрейндлих, Василием Лановым и Иннокентием Смоктуновским в главных ролях. Смотрите его в 15:05, а в 20:25 в эфире документальная лента "Люди и страсти Алисы Фрейндлих". В нем артистка расскажет о своем ближнем круге, о родном городе, религии, режиссерах своей жизни, о сыгранных и не сыгранных ролях. А сразу после – в 21:10 – не пропустите телеспектакль "Укрощение строптивой". Роли в постановке Театра имени Ленсовета исполняют Алиса Фрейндлих, Анатолий Равикович, Михаил Боярский и другие. Запись 1973 года.