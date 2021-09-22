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Президент России Владимир Путин наградил правоохранителей, которые обезвредили стрелявшего в вузе в Перми. Об этом в среду, 22 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить: орденом Мужества Калинина Константина Михайловича — младшего лейтенанта полиции; медалью «За отличие в охране общественного порядка» Макарова Владимира Александровича — старшего лейтенанта полиции», — говорится в сообщении.

Утром 20 сентября студент юридического факультета открыл стрельбу в здании ПГНИУ. В результате шесть человек погибли, 43 человека пострадали. Открывший стрельбу был задержан. При задержании нападавший открыл огонь по полицейскому и был ранен в ответ. На данный момент стрелявший находится в тяжелом и нестабильном состоянии, медикам пришлось ампутировать ему часть голени.

В тот же день председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследование обстоятельств гибели людей в результате стрельбы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), пишут "Известия".