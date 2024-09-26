прогрессивное налогообложение затронет лишь 3% россиян

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В обществе есть запрос на справедливую налоговую систему. Об этом в интервью "России 24" заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

"В чем заключается справедливость? В том, что кто больше получает, должен больше платить. С одной стороны. А с другой стороны, более справедливое использование тех средств, которые получает государство от налогов", – подчеркнул министр.

Он отметил, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ не коснется большинства российских налогоплательщиков.

"Мы сделали такую прогрессию, которая не коснется 97 процентов наших налогоплательщиков", – сказал Антон Силуанов.

По словам главы Минфина, только «около трех процентов работающих людей» почувствуют на себя такие изменения в налоговом законодательстве, пишет Смотрим.