Предложено ввести факультативы по литературе в технических вузах

119

В технических университетах необходимо ввести занятия по литературе, чтобы привить студентам культуру речи. Об этом в интервью "России 24" заявил писатель и президент Фонда Достоевского Игорь Волгин.

Он отметил, что с каждым годом у российских студентов снижается уровень владения родным языком и нужно принять меры для решения этой проблемы.

"[Нужны] политика культурная, и экзамен по русскому языку выпускной, и введение курсов литературы факультативных в технических вузах", – считает Игорь Волгин.

Писатель также заявил о необходимости проведения ежегодных форумов по русскому языку, пишет Смотрим.