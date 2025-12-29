Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении детских сим-карт

Детские сим-карты будут оформляться с согласия родителей детям до 14 лет, при их использовании нельзя будет пользоваться определенными сервисами, пишет Смотрим.



Ведущий аналитик MobileResearch Group Эльдар Муртазин в прямом эфире радиоканала "Слушаем!" на Радио России:

"Скорее всего, на детских сим-картах будут закрыты многие ресурсы, в том числе и родительский контроль, и ресурсы, которые необходимы для учебы. Родители отвечают за своих детей, за их коммуникации, и мы не сможем создать удобную среду, которая будет защищена, скажем так, от взлома детьми и родителями. Сами дети и родители не очень будут понимать, зачем им нужна детская сим-карта с ограничениями.



Нам нужно активно работать с детьми, в любом возрасте объяснять правила цифровой гигиены, объяснять, что хорошо, а что плохо. Мы же запретами пытаемся их вогнать в некую безопасную "песочницу", хотя вместо этого такие законопроекты их, наоборот, выталкивают в опасные воды".