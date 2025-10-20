219

Росстат по запросу РБК представил описание статистического среднего россиянина согласно данным, собранным за 2024 год.

По данным статслужбы за прошедший год, в России проживает 46% мужчин и 54% женщин. Всероссийская перепись населения 2020 года показала, что почти 81% составляют русские.

Среднестатистическому россиянину 41 год. Согласно разбивке по полу, средний возраст мужчин – 38 лет, женщины же чуть старше – 43 года. С учетом всех возрастов, средний мужской рост составил 162,9 см, женщин — 159,5 см, а средний вес – 74,1 килограмма и 67 килограммов соответственно. В браке находятся 63% мужчин и 54% женщин.

В сфере досуга россиян преобладает просмотр телепередач и фильмов, предпочтение этому отдают 77,9% населения. Общение с друзьями выбирают 70,6% респондентов, а цифровые устройства для отдыха используют 50,2% граждан. Чтение периодики и книг предпочитают 34% населения, 24,5% россиян посвящают свободное время хобби.

Экономические показатели свидетельствуют о росте реальных денежных доходов на 8,4% по сравнению с 2023 годом. Среднемесячная зарплата достигла 89 069 рублей, увеличившись на 19%. Типичной работающей россиянкой стала женщина с высшим образованием в сфере торговли, зарабатывающая 84 199 рублей в месяц.

Свое здоровье как хорошее или очень хорошее оценили 80,4% граждан 35-39 лет, в то время как среди всего населения этот показатель составил 52,7%.

Среди жителей отдельных квартир 42% занимают двухкомнатные жилые помещения. Автомобиль имеется у 49,3% российских семей.

Городское население при этом составляет 75%, сельское – 25%. Географическое распределение показывает, что в Центральном федеральном округе проживает 28% населения, в Приволжском – 19%, остальные 53% равномерно распределены по другим округам.