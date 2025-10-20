Я нашел ошибку
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
По данным статслужбы за прошедший год, в России проживает 46% мужчин и 54% женщин

20 октября 2025 10:21
219
По данным статслужбы за прошедший год, в России проживает 46% мужчин и 54% женщин

Росстат по запросу РБК представил описание статистического среднего россиянина согласно данным, собранным за 2024 год.

По данным статслужбы за прошедший год, в России проживает 46% мужчин и 54% женщин. Всероссийская перепись населения 2020 года показала, что почти 81% составляют русские.

Среднестатистическому россиянину 41 год. Согласно разбивке по полу, средний возраст мужчин – 38 лет, женщины же чуть старше – 43 года. С учетом всех возрастов, средний мужской рост составил 162,9 см, женщин — 159,5 см, а средний вес – 74,1 килограмма и 67 килограммов соответственно. В браке находятся 63% мужчин и 54% женщин.

В сфере досуга россиян преобладает просмотр телепередач и фильмов, предпочтение этому отдают 77,9% населения. Общение с друзьями выбирают 70,6% респондентов, а цифровые устройства для отдыха используют 50,2% граждан. Чтение периодики и книг предпочитают 34% населения, 24,5% россиян посвящают свободное время хобби.

Экономические показатели свидетельствуют о росте реальных денежных доходов на 8,4% по сравнению с 2023 годом. Среднемесячная зарплата достигла 89 069 рублей, увеличившись на 19%. Типичной работающей россиянкой стала женщина с высшим образованием в сфере торговли, зарабатывающая 84 199 рублей в месяц.

Свое здоровье как хорошее или очень хорошее оценили 80,4% граждан 35-39 лет, в то время как среди всего населения этот показатель составил 52,7%.

Среди жителей отдельных квартир 42% занимают двухкомнатные жилые помещения. Автомобиль имеется у 49,3% российских семей.

Городское население при этом составляет 75%, сельское – 25%. Географическое распределение показывает, что в Центральном федеральном округе проживает 28% населения, в Приволжском – 19%, остальные 53% равномерно распределены по другим округам.

