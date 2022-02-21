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Песков: Россия даже не хочет произносить слово "война"

21 февраля 2022 09:08
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Песков: Россия даже не хочет произносить слово "война"

Россия никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово "война", пережив столько конфликтов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия".

Он отметил, что Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» Российской Федерации на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности. «Действия Запада, ежедневно объявляющего дату якобы вторжения России на Украину, носят провокационный характер, это ведёт к нагнетанию напряжённости», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия", передает Радио Маяк.

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