Песков: Россия даже не хочет произносить слово "война"

87

Россия никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово "война", пережив столько конфликтов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия".

Он отметил, что Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» Российской Федерации на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности. «Действия Запада, ежедневно объявляющего дату якобы вторжения России на Украину, носят провокационный характер, это ведёт к нагнетанию напряжённости», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия", передает Радио Маяк.