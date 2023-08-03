Песков призвал чиновников уходить от канцеляризмов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал чиновников использовать простой русский язык при общении с гражданами.

"Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на "птичьем языке". И когда чиновник выступает, например, по телевизору, и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются. И это то, что я не люблю", – цитирует слова Пескова "Мастерской новых медиа" в своем Telegram-канале.

Он добавил, что необходимо всегда использовать простой русский язык так, чтобы это было несложно пересказывать.

Официальный представитель Кремля накануне выступил перед участниками смены "Убеждать", организованной мастерской на форуме "Территория смыслов", пишет Смотрим.