Обмелевший Волго-Каспийский судоходный канал углубят до норматива до конца 2023 года

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Волго-Каспийский морской судоходный канал углубят до норматива до конца 2023 года, что позволит увеличить грузопоток судов, проходящих через астраханские порты. Об этом заявил на брифинге для журналистов губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в субботу во время рабочего визита в регион министра транспорта России Виталия Савельева, передает ТАСС.

Волго-Каспийский судоходный канал соединяет участок реки Бахтемир, главный рукав в дельте Волги и Каспийское море через мелководную часть дельты Волги в Астраханской области. Суда, проходящие через этот участок, часто садятся на мель.

"Волго-Каспийский транспортный узел является одной из важнейших составляющих международного транспортного коридора "Север - Юг". Для нас очень важно нарастить объемы грузопотока по Каспийскому каналу через порт Астрахань, порт Оля. Безусловным и необходимым условием является дноуглубление. Проходная осадка судов должна быть не меньше 4,5 м. Сегодня Минтрансом приняты решения о проведении дноуглубительных работ и достижении отметки в 4,5 м до конца 2023 года. Это позволит заходить судам в порт Оля и в порт Астрахань с большей вместимостью груза, и соответственно грузопоток возрастет", - сообщил Бабушкин.

Ранее сообщалось, что во время дноуглубительных работ на ВКМСК в 2022 году планируется извлечь до 7 млн кубометров грунта, что в два раза выше прошлогоднего объема. Сообщалось, что, по данным областных властей, на 2023-2024 годы в федеральном бюджете запланированы средства на реконструкцию канала.

О необходимости проведения дноуглубительных работ на ВКМСК говорил губернатор Игорь Бабушкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 17 января. Сообщалось, что проходная осадка, то есть максимальная глубина канала, 250 дней в году не соответствует паспортным нормативам в 4,5 м, что затрудняет организацию полноценной транспортировки грузов через канал и уменьшает его пропускную способность.

Международный транспортный коридор "Север - Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран Азии в Европу через Россию. Он свяжет, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию.

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