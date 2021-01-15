Нововоронежскую Аленку продадут за 1 млн рублей

Печально известный памятник Аленке, установленный в Нововоронеже, а потом и демонтированный, будет продан с аукциона.
Торги проведет Российский аукционный дом (РАД), сообщает 14 января «Интерфакс».
Лот выставлен под названием “уникальный предмет пространственно-изобразительного искусства "Арт-объект "Аленушка"”. Его стартовая цена составляет 1 млн рублей.
Памятник был установлен под Нововоронежем в честь 250-летия села Новая Аленовка в начале декабря и сразу вызвал бурную реакцию жителей города. К ним присоединились пользователи соцсетей, которые сравнили скульптуру с персонажем фильмов ужасов. В конце концов власти по требованию жителей демонтировали памятник, пишет anews.com.
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