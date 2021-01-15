Нововоронежскую Аленку продадут за 1 млн рублей

82

Печально известный памятник Аленке, установленный в Нововоронеже, а потом и демонтированный, будет продан с аукциона.

Торги проведет Российский аукционный дом (РАД), сообщает 14 января « Интерфакс ».

Лот выставлен под названием “уникальный предмет пространственно-изобразительного искусства "Арт-объект "Аленушка"”. Его стартовая цена составляет 1 млн рублей.