Новое российское кино не будут выдвигать на "Оскар"

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Комитет, который ежегодно выбирал и выдвигал на соискание премии "Оскар" отечественные кинокартины, приостановил свою работу. Другими словами, в ближайшей перспективе новое российское кино в категории "Лучший иностранный фильм" выдвигаться не будет.

Об изменениях в работе Российского оскаровского комитета ТАСС рассказал продюсер Федор Попов. По словам продюсера, ранее он входил в этот комитет. В настоящее время ряды оскаровского комитета поредели, его работа приостановлена на неопределенный срок.

Как объясняет Попов, "в сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам, выдвижение фильмов на премию Американской киноакадемии "Оскар" выглядело бы предельно неуместно".

Российский оскаровский комитет был образован при Национальной академии кинематографических искусств и наук России с целью выбора кинокартины, которая будет выдвинута на соискание премии "Оскар" в номинации, ныне носящей название "Лучший иностранный фильм".

После того, как члены комитета озвучивали свое решение, фильм направлялся организаторам "Оскара", а те, уже после своего голосования, принимали решение, попадет ли он в итоговый список номинантов.