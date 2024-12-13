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НКО обяжут подтверждать свои соцсети через Госуслуги

13 декабря 2024 10:25
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НКО обяжут подтверждать свои соцсети через Госуслуги

Некоммерческие организации в форме благотворительного фонда могут обязать подтверждать свои страницы в социальных сетях через портал "Госуслуги". Соответствующий законопроект накануне внесли в Госдуму депутаты фракции "Единая Россия".

По информации газеты "Ведомости", для благотворительных фондов подтверждение соцсетей будет обязательным, а НКО других форм могут это делать по собственному желанию. Предполагается, что таким образом благотворительные организации будут защищены от интернет-мошенников, которые собирают деньги через поддельные страницы в соцсетях.

На сегодняшний день некоторые соцсети самостоятельно проводят верификацию НКО, однако требования для проверки жесткие. Так, например, одна из них требует от некоммерческих организаций упоминание в федеральных или общественных СМИ для подтверждения подлинности, а если НКО нужно доказать, что их страницы используют мошенники, благотворительные фонды должны предоставить не менее 10 поддельных страниц, у которых более 5 тысяч участников, пишет Смотрим. 

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