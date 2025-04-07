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Названы регионы России, находящиеся под угрозой землетрясений

7 апреля 2025 09:08
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Названы регионы России, находящиеся под угрозой землетрясений

Ученый назвал территории страны, наиболее подверженные землетрясениям. Опасное природное явление возможно в Калининградской области, Крыму на Северном Кавказе и в Краснодарском крае.

Регионы России, подверженные угрозе, назвал доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности института физики Земли РАН Алексей Завьялов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

В последний раз мощное землетрясение произошло в Калининградской области в первой половине 2000-х годов. Тогда из-за подземных толчков были разрушены мосты и железнодорожные пути.

Завьялов отметил, что столице страны подземные толчки не страшны из-за особого тектонического положения.

Землетрясения, случающиеся по всему земному шару — это единый сейсмический процесс и всегда результат действия различных геологических процессов, в том числе, тектонических, пишет Смотрим.

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