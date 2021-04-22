На пилораме в Биробиджане на площади 15 тыс. квадратных метров тушат пожар

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Пожар произошел на пилораме в Биробиджане на площади 15 тыс. квадратных метров. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что возгорание возникло на Индустриальной улице.

«Ситуация изначально осложнилась тем, что данный район безводный, это значит, что для тушения пожарным пришлось проложить рукавные линии до ближайших водоисточников протяженностью свыше 1,5 км», — приводятся на сайте МЧС слова замначальника ГУ МЧС России по Еврейской АО Константина Воронцова.

Он добавил, что для усиления были привлечены резервные пожарно-спасательные караулы. Специалисты установят причины пожара.

Огонь тушат 42 человека, также на месте работают 10 единиц техники, сообщают "Известия".