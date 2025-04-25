Мишустин потребовал от ФАС следить за ценами на ж/д и авиабилеты

158

Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты в летний период. Премьер-министр провел встречу с главой ФАС Максимом Шаскольским.

"Хочу спросить у вас по поводу летней поры. Сейчас для многих предстоят отпуска, и тарифное регулирование для людей будет очень важным - билеты на самолет, на поезда", - сказал Мишустин.

Глава кабмина отметил, что здесь "важен результат". "Чтобы для людей было возможно отдохнуть и за разумные средства приобрести железнодорожные билеты или авиабилеты", - пояснил он.

Ранее в РФ ввели льготную круглогодичную скидку в размере 50% от взрослого тарифа для детей от 10 до 18 лет на билеты в поезда дальнего следования. Скидка на проезд будет предоставляться независимо от формы обучения и без необходимости предоставления справок из учебных заведений, пишет ТАСС.