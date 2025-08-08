Я нашел ошибку
Главные новости:
Производство водки упало на 9% за семь месяцев
Производство водки упало на 9% за семь месяцев
Мошенники придумали новую схему с использованием «службы доставки»
Мошенники придумали новую схему с использованием «службы доставки»
Минцифры создало план доступа к интернету при ограничении его работы
Минцифры создало план доступа к интернету при ограничении его работы
В настоящее время очистка продолжается, всего с территории предстоит убрать около 104 тысяч тонн мусора.
40 тысяч тонн отходов вывезено на утилизацию со свалки в Самаре
Евгений будет проходить стажировку в министерстве культуры. 
Ирина Калягина встретилась с участником второго потока региональной программы «Школа героев» Евгением Озеровым
Суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали на адлерском рынке домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления.
От отравления суррогатной чачей на Кубани погибли не менее 10 человек
Но торопитесь - регистрация открыта только сегодня до полуночи! 
Стань участником чемпионата и первенства Самарской области по серфингу
Глава региона провел совещание с представителями силовых структур по вопросу оперативной обстановки в Кинель-Черкасском районе Самарской области и заслушал доклады глав района, ряда ведомств и служб.
Вячеслав Федорищев работает в Кинель-Черкасском районе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.38
-0.81
EUR 92.66
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные

Минцифры создало план доступа к интернету при ограничении его работы

8 августа 2025 09:12
129
Минцифры создало план доступа к интернету при ограничении его работы

Минцифры России и операторы связи разработали новую техническую схему, которая обеспечит россиянам доступ к основным онлайн-сервисам в случае ограничений мобильного интернета. Об этом 7 августа сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция».

«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по Captcha пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости, которая предусмотрена», — заявил Шадаев, слова приводит РИА Новости.

В «белый список», по словам министра, включат сервисы, которыми пользуется большинство россиян: маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки. Для подтверждения доступа граждане должны будут пройти проверку через Captcha — специальный тест, который отличает человека от автоматизированной программы. Инициатива готовится к направлению в ФСБ для согласования.

Кроме того, Шадаев сообщил, что сейчас обсуждается утверждение единого порядка взаимодействия операторов связи с государственными органами, которые уполномочены давать распоряжения о включении или отключении мобильного интернета. Решение о таких действиях будет принимать одна структура, что должно упростить и стандартизировать процесс реагирования на возможные инциденты, пишет Ура.ру. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
310
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
263
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
345
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
421
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
520
Весь список