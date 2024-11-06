Минцифры: решение по оборотным штрафам за утечку данных примут до конца года

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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что решение по введению оборотных штрафов за утечку персональных данных примут до конца года.

Он также отметил, что количество утечек на сегодняшний день превышает все возможные пределы, и решение о начислении оборотных штрафов за такого вида правонарушения будет принято до конца 2024 года.

По словам министра, экономические меры повышают финансовую ответственность предпринимателей, пишет Смотрим. Это может, в свою очередь, снизить количество правонарушений, которое сейчас выше всех разумных отметок, пояснил Шадаев.