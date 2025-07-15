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Минцифры и бизнес обсуждают введение правил отключения мобильного интернета, которые в последнее время стали регулярными. Об этом «Известиям» рассказали высокопоставленный федеральный чиновник и топ-менеджер одной из сотовых компаний. Сейчас распоряжения об отключении сотовой связи отдают местные органы власти, региональные управления МЧС и другие должностные лица и организации, причем, нередко требования носят хаотичный характер, утверждают они.

«До последнего времени операторы связи следовали указаниям Роскомнадзора и силовых ведомств, в частности, ФСБ. Это было стандартной практикой — например, в ходе подготовки к различным массовым мероприятиям. Но в силу сложившейся обстановки и участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) структур, отдающих подобные распоряжения, стало слишком много», — отметил источник, близкий к одному из сотовых операторов.

Например, в преддверии Дня Победы россиян предупреждали об ограничении работы мобильного интернета. Также во время ПМЭФ жители Петербурга и Ленинградской области пожаловались на перебои в работе мобильного интернета. Власти объяснили это обеспечением безопасности форума.

Сотовая связь периодически отключается и из-за массовых атак беспилотников на стратегические объекты, в том числе аэропорты. Так, с 5 по 7 июля российские авиакомпании в целях безопасности отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушло 88, задержали на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов.

По словам собеседника «Известий», сейчас специалисты операторов перегружены заявками с требованиями об отключениях, которые присылают не уполномоченные на это руководители местного уровня. Эти заявки из регионов надо отправлять в Москву, рассматривать их и определять легитимны они или нет, составлять планы отключения — всё это требует времени, из-за этого не всегда доступ можно оперативно блокировать там, где это действительно нужно, уверяет он. С другой стороны, по ошибке доступ можно заблокировать там, где это в принципе не требуется.

Упорядочение процедуры блокировки позволит избавить пользователей от ненужных, неоправданных отключений, а операторов — от ненужной работы, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян. Назначение единого органа, через который операторы будут получать предписания, вполне оправдано. Целесообразно было и создание системы, которая могла бы быстро доносить проверенную информацию до связистов, полагает эксперт.