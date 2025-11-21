Минтруд: число многодетных семей в 2025 году выросло более чем на 8%

107

С начала 2025 года число многодетных семей в России выросло до 2,9 миллиона, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Красноярском демографическом форуме.

Министр отметил, что рост составил более чем 8%.

"Сегодня в России примерно 2,9 миллиона многодетных семей. И также мы видим, что количество детей, которые воспитываются в этих семьях, у нас растет. Буквально недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 миллиона, по итогам десяти месяцев это уже 9,2 миллиона. То есть, прирост почти 300 тысяч", – приводит слова Котякова агентство РИА Новости.

Ранее ЛДПР выступила за бесплатную парковку для многодетных семей, а также за сокращение рабочей недели одного из многодетных родителей.