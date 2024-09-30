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Минстрой собирается ужесточить порядок расселения жителей аварийных домов

30 сентября 2024 10:53
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Минстрой собирается ужесточить порядок расселения жителей аварийных домов

В преддверии окончания действующей программы расселения ветхого аварийного жилья в Минстрое РФ предложили ужесточить правила реализации проекта с 2025 года. В частности, предлагается снизить компенсации за изымаемое жилье, пишет "Коммерсантъ".

Согласно законопроекту Минстроя, теперь стоимость компенсации изымаемого аварийного жилья будут рассчитывать с учетом расходов на снос или ремонт дома, если таковой возможен. При этом сумма не должна быть ниже порога, который отдельно определяется в каждом регионе.

"Закрепляется обязанность доплаты собственником разницы, если стоимость нового жилья оказалась выше размера возмещения", – говорится в публикации.

При этом с согласия собственника ему могут предоставить не одно, а несколько жилых помещений, которые по площади не превосходят изымаемое.

Изменения коснутся и жильцов аварийных домов по договору соцнайма. Им будут предоставлять жилища по договорам найма социспользования. Они отличаются более высокой платой и невозможностью приватизации, однако можно будет выкупить такое жилье.

В ведомстве отметили, что данные изменения поспособствуют снижению бюджетных расходов, сократят сроки расселения и позволят включить программу большее число участников, пишет Смотрим. 

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