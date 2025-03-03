Минпромторг готов снизить пошлины на косметику после отмены санкций

198

Минпромторг начал работать над сводом правил, которые будут применять к иностранным компаниям в случае их возвращения в РФ. Об этом "Известиям" рассказали в министерстве.

Отмечается, что власти готовы снизить пошлины на иностранные косметику и бытовую химию, если недружественные страны снимут санкции в отношении наших экспортеров. При этом решения будут приниматься индивидуально по каждому бренду.

В Минпромторге объяснили "Известиям", что в условиях санкций российский рынок продолжал развиваться, поэтому сейчас важно сохранить наработанный результат.

"Мы должны исходить из того, чтобы создать дополнительные преференции для тех отечественных компаний, которые на фоне ухода отдельных брендов смогли быстро наладить производство и обеспечить наш ритейл необходимой продукцией", – заявили в министерстве.

Однако основными санкциями, которые стали болезненными для отечественных экспортеров, считаются финансовые и технологические. Например, отключение компаний и банков от расчетов с помощью международной финансовой системы SWIFT, которая была комфортной для внешнеторговых расчетов. По словам директора центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, в России оперативно создали отечественную альтернативу, но ее использование по-прежнему сталкивается с определенными сложностями.

Болезненным стало и ограничение доступа к технологиям и инновациям, основными поставщиками которых были страны Евросоюза и США.

"И здесь мы можем справиться самостоятельно, но это будет долго и дорого, причем в это время весь мир не будет стоять на месте", – рассказал Остапкович.

По его словам, российским экспортерам важно вернуться к иностранным системам расчетов и технологическим решениям, пишет Смотрим.