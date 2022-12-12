МИД России заявил о необходимости скорректировать зерновую сделку

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Россия настаивает на корректировке зерновой сделки, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Во-первых, сохраняются ограничения для российской сельхозпродукции, удобрений, хотя наблюдаются "некоторые сдвиги". Во-вторых, основные поставки зерна с Украины в настоящее время идут в страны Европы, "достаточно развитые, обеспеченные", а не в беднейшие страны, сообщает Смотрим.

"Считаем, что необходимы коррективы. Ведь изначально цель усилий, которые прилагали и генсек ООН, и президент Турции, заключалась, повторю, в том, чтобы помочь наибеднейшим странам", — напомнил Вершинин.

Зерновая сделка между РФ, Турцией, Украиной и ООН с 18 ноября продлена на 120 дней. Срок действия предыдущей сделки, заключенной в Стамбуле 22 июля 2022 года, истек 18 ноября.

Изначально сделка заключалась "под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки". Кроме этого, сохраняется блокировка российского продовольствия. Груз "большей частью находится в Латвии", — отметил представитель МИД РФ.