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Межевание участков станет обязательным для продажи земли в 2025 году

20 февраля 2025 13:03
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Межевание участков станет обязательным для продажи земли в 2025 году

С 1 марта россияне не смогут продать, подарить или обменять земельный участок, если его границы не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), пишет "Российская газета" со ссылкой на депутатов Госдумы.

Межевание земельного участка с марта становится обязательной процедурой для сделок купли-продажи земли. Владельцы участков без межевания рискуют столкнуться с проблемами при регистрации домов, особенно если их расположение не соответствует нормам отступов от границ, отмечает "Российская газета".

По словам председателя Союза дачников Подмосковья, депутата Госдумы Никиты Чаплина, есть множество примеров, когда объекты недвижимости ставят на кадастровый учет в автоматическом режиме, используя данные дистанционного зондирования Земли. Хоть это и ускоряет процесс, но может привести к неточностям и, как следствие, к некорректному начислению налога на имущество.

"Поэтому важно обеспечить точность данных о границах своего участка", – пояснил Чаплин.

Кроме того, без регистрации недвижимости в ЕГРН собственник не сможет застраховать имущество, официально подключить коммуникации или получить компенсацию в случае потери или повреждения. Также несоблюдение требования может привести к проблемам с легализацией построек в охранных зонах.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что узнать, внесены ли границы земельного участка в ЕГРН, очень просто. Если границы не определены, то в выписке будет указано, что пределы земельного участка установлены в несоответствии с требованиями земельного законодательства. Если смотреть на публичной кадастровой карте в интернете, то в описании объекта будет стоять отметка "Без координат границ" или что площадь указана как декларированная.

"Это значит, что границы участка не установлены", – уточнил Гаврилов.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, уточняющий порядок регистрации общей долевой собственности в Едином госреестре недвижимости. Отмечается, что предлагаемая норма позволит убрать необходимость заключать новое соглашение о порядке владения и пользования общим имуществом, если изменится состав участников общей долевой собственности, пишет Смотрим. 

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